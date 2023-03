Spaccio di eroina e cocaina, tre arresti

Tre presunti spacciatori sono stati incastrati dopo quasi 6 mesi di indagini e portati in carcere nei giorni scorsi, tra il 15 e il 17 marzo. A eseguire l'operazione sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa di Portogruaro, che a conclusione degli accertamenti hanno dato esecuzione alle ordinanze firmate dal gip di Pordenone.

Gli arrestati sono tre persone di nazionalità nigeriana, ritenute responsabili di una vasta attività di spaccio nell’area del portogruarese. L’indagine (denominata “Therapy”) era partita nel mese di ottobre 2022, in seguito ad un episodio di overdose da eroina. Nei mesi successivi gli investigatori sono riusciti a raccogliere una serie di elementi di prova, arrivando a individuare i tre pusher.

Nel corso dell’attività sono state documentate 1515 cessioni di stupefacente, tra eroina, cocaina e hashish. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato quasi 8mila euro in contanti, ritenuti il guadagno dalla vendita della droga, e identificato 28 assuntori abituali, per un giro d'affari stimato in quasi 67mila euro.