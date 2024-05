Space Meetings, a Venezia il summit sull'economia dello spazio

A Venezia apre Space meetings Veneto, l’evento internazionale che riunisce gli operatori globali dell’economia dello spazio e dei settori tecnologici. Promosso dalla Regione Veneto e della Rete innovativa regionale Air (Aerospace innovation and research), il summit si svolge dal 20 al 22 maggio alla Marittima ed è incentrato sugli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, delle tecnologie innovative, supply chain e investimenti. Sono attese oltre 250 aziende del settore aerospazio provenienti da 22 Paesi, 150 relatori tra italiani e internazionali impegnati in 15 tavole rotonde e 25 startup europee.

La cerimonia d’apertura è lunedì 20 maggio alle 10.30 al VTP (Venezia terminal passeggeri), alla presenza del governatore Luca Zaia. Segue la firma di un accordo tra la Regione, Enac e Save per la redazione di uno strumento di ricognizione del fabbisogno in materia di mobilità aerea avanzata. L’appuntamento prevede anche la dimostrazione del volo di un prototipo di drone alimentato ad idrogeno per il trasporto medicinali. Il panel di apertira delle 12.30 vede la partecipazione delle istituzioni regionali e di varie personalità del settore: Walter Villadei, astronauta, aeronautica militare; Luca Goretti, capo di stato maggiore dell'aeronautica; Christian Maender, Axiom Space; Teodoro Valente, presidente ASI; Franesco Rizzi, SVP space line of business, Leonardo; Massimo Comparini, ceo ESVP, Thales Alenia Space. La giornata prosegue alle Procuratie vecchie in piazza San Marco, alle ore 16, con l’Investment forum, momento di confronto per approfondire il mercato e le opportunità di investimento che favoriscono lo sviluppo dei settori aeronautico e spaziale.

Anticipazioni del Festival delle Idee

Gli eventi di anticipazione del Festival delle Idee saranno ospitati nella rassegna internazionale dedicata all'innovazione e alla space economy. In programma cinque appuntamenti ad ingresso gratuito. Lunedì 20 maggio ore 15: “Le piante nello spazio” con Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale; alle 16.30: “Il benessere della persona” con Filippo Ongaro, per anni consulente degli astronauti presso l’Agenzia spaziale europea; mercoledì 22 maggio, ore 14, “Il futuro della scienza” con Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica dell’Agenzia spaziale europea; alle 13.30 “Viaggio nel rapporto tra alimentazione e vita” con Stefano Polato, cuoco dei pasti spaziali di Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli e Luca Parmitano; alle 16.30 “Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica” con David Orban, docente alla Singularity University presso la NASA in California. Per info e prenotazioni: festivalidee.it