Sparatoria a Bibione, un ferito grave

Tre persone ferite, una in modo più grave. È il risultato di una violenta aggressione avvenuta stamattina presto a Bibione, nella zona di via della Vega. I contorni della vicenda sono ancora confusi. I sanitari del 118, arrivati sul posto attorno alle 7, hanno soccorso almeno una persona con lesioni da arma da fuoco e l'hanno trasferita con l'elicottero all'ospedale di Mestre. I testimoni hanno visto una pistola. Anche gli altri due risultano feriti, ma in modo più lieve. Uno sarebbe stato preso di striscio, l'altro è rimasto coinvolto in una colluttazione.

L'autore degli spari, un 55enne, sarebbe poi fuggito. È possibile che l'aggressione sia iniziata all'interno di uno stabile, per poi proseguire in strada. All'origine forse dei contrasti per motivi di soldi legati all'ambiente lavorativo. Fatto sta che, stando a quanto accertato finora, l'uomo ha estratto un'arma ed esploso alcuni colpi verso i rivali. La vicenda è ora in mano ai carabinieri, che stanno ascoltando le persone coinvolte e raccogliendo tutti gli elementi per capire nei dettagli cosa sia successo. L'uomo portato a Mestre, straniero di circa trent'anni, si trova ora in sala operatoria, con prognosi riservata.

Articolo in aggiornamento