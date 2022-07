Colpi di arma da fuoco a Jesolo

Almeno un colpo di arma da fuoco, forse di più, esploso tra le strade di Jesolo. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 26 luglio, davanti ad un locale nella zona di via Verdi. La polizia è al lavoro per ricostruire l'accaduto. Sembra che siano coinvolte due persone, entrambe di origine nordafricana. Si ipotizza un regolamento di conti nell'ambito della piccola criminalità, probabilmente legata agli ambienti dello spaccio.

Dalle prime informazioni, uno dei due avrebbe estratto la pistola e sparato contro l'altro, ferendolo al torace. L'uomo colpito si è allontanato ma è stato bloccato dalle forze dell'ordine poco più tardi, nei pressi del Caribe Bay. È stato soccorso dal 118 e accompagnato all'ospedale, dove si trova ricoverato. Con lui, ci sono le forze dell'ordine a piantonarlo. Non sarebbe in pericolo di vita e, quando si sveglierà, dovrà raccontare la sua versione dei fatti agli investigatori, che in queste ore stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Lo sparatore, invece, è fuggito. La polizia lo sta cercando ma la sua fuga potrebbe avere le ore contate. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciarlo.

Il sindaco: «Episodio grave, ma circoscritto»

L'episodio ha già avuto grande eco nella località balneare, dove cittadini e turisti si sono allarmati. «Si tratta di un episodio molto grave, purtroppo, e non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo, ma è un episodio circoscritto - sono le prime parole del sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Polizia e carabinieri sono intervenuti subito bloccando uno dei coinvolti e questo significa che il sistema è in grado di intervenire quando accade qualcosa di grave. Jesolo, però, non è un far west, è un luogo sicuro e la situazione è tenuta costantemente sotto controllo. Di recente abbiamo lavorato e stiamo lavorando per potenziare sempre più la sicurezza».