Colpi di arma da fuoco al culmine di una lite, ferito un 48enne

A terra ferito è finito un uomo di 48 anni, centrato alle gambe dai colpi di pistola esplosi ieri nel tardo pomeriggio a Celeseo, frazione di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), davanti a un'abitazione. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per chiarire questa vicenda dai contorni ancora poco chiari ma, in base alle prime informazioni e alle notizie riportate dai quotidiani, il ferito è M. F., un 48enne di Vigonovo.

I fatti

Tutto è accaduto in via San Marco nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano. Probabilmente alla base dell'accaduto c'è una lite scoppiata all'esterno di un'abitazione privata della via, in cui il primo a dare l'allarme accorgendosi che il 48enne perdeva sangue sarebbe un 32enne residente in quella zona. Il ferito è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Padova, colpito da un proiettile alla gamba al culmine di questo alterco scoppiato a quanto pare in strada con un'altra persona. I carabinieri, giunti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica con l'ausilio di alcuni testimoni. I militari dell'Arma si starebbero concentrando sul 32enne, che è stato sentito, ma anche su un'altra persona che forse era presente durante l'accaduto. Non sarebbe chiaro però chi aveva la pistola e l'avrebbe estratta per sparare.