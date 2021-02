Tenta di togliersi la vita sparandosi col fucile

Un uomo di 72 anni ha tentato stamattina di togliersi la vita all'esterno della propria abitazione, nel territorio di Musile di Piave. È uscito di casa, ha rivolto un fucile contro di sé e ha esploso un colpo, che però non lo ha centrato: stando alle prime informazioni, il proiettile lo avrebbe soltanto sfiorato al di sopra della testa, ferendolo leggermente al cuoio capelluto. La moglie, che si trovava in casa, ha udito lo sparo e lo ha raggiunto, trovandolo seduto e sanguinante. A quel punto ha allertato i carabinieri e i soccorsi.

Sul posto sono arrivate le pattuglie per svolgere le indagini e comprendere le ragioni del gesto dell'uomo. L'arma, regolarmente denunciata, gli è stata ritirata cautelativamente. È intervenuto anche l'elicottero del 118, ma alla fine non è stato necessario impiegarlo per portare via il ferito.