Da Portogruaro una spedizione di idropulitrici per le zone alluvionate dell'Emilia Romagna

È partita martedì dal Veneto orientale, diretta alle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, una grossa spedizione di attrezzatura destinata alla pulizia delle strade, delle abitazioni e delle attività: circa 300 tra idropulitrici e aspiratori, altri 3500 tra secchi, mop, spingiacqua e manici. A organizzare l'iniziativa è stata l’azienda Tennant, con sede a Portogruaro, che ha voluto dare un contributo concreto nelle operazioni per affrontare l'emergenza.

Un segnale forte e un aiuto materiale partite da un’impresa specializzata in macchine professionali per la pulizia: proprio la conoscenza e la consapevolezza delle difficoltà di questi lavori, unita alla sensibilità per le questioni sociali, ha spinto l’azienda a muoversi in tempi rapidi.

Una corsa contro il tempo: dopo la pioggia, infatti, il caldo e il sole di questi giorni rischiano di seccare il fango portato dall’alluvione, rendendo ancora più difficili le operazioni di pulizia. Da qui l’urgenza di un invio massiccio di macchinari, che saranno utilissimi a famiglie e imprese per ripulire case, negozi, fabbricati industriali, e cercare così di riprendere il prima possibile le proprie vite ed attività.