Speedline, Regione e ministero potranno valutare i piani industriali

Passi avanti sulla vertenza della Speedline. Ieri, martedì 2 maggio, si è tenuto un incontro presso il ministero dell'Industria e del made in Italy, durante il quale è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del percorso di reindustrializzazione del sito industriale di Tabina di Santa Maria di Sala, concordato in sede istituzionale, tra azienda e parti sindacali, lo scorso mese di giugno.

È stato ribadito che i possibili investitori sono rappresentati da tre fondi, con una prospettiva di salvaguardia, almeno parziale, dal punto di vista occupazionale. Tra le offerte, in particolare, il gruppo Ronal ne ha individuata una con la quale intenderebbe avviare una trattativa in esclusiva, ma il coordinatore del tavolo, su delega del sottosegretario Fausta Bergamotto, ha chiesto che non vengano scartate a priori le altre, che saranno valutate dal Mimit. Per questo motivo, è stato chiesto all’azienda di procrastinare di dieci giorni il termine di presentazione delle offerte. Il prossimo tavolo di confronto è stato aggiornato al 22 maggio.

Come spiegato dal segretario della Fim Cisl Venezia, Matteo Masiero, è stato raggiunto lo step successivo, «ottenendo che Regione e ministero possano valutare i piani industriali». Il sindacato ha ribadito che occupazione e solidità industriale sono gli elementi fondamentali per il futuro dell'azienda: «Vogliamo essere fiduciosi - ha aggiunto Masiero - che per l'appuntamento del 22 maggio al ministero ci sia una scelta chiara, e da quel momento si inizi il confronto sindacale direttamente con l'investitore che arriverà». L'obiettivo rimane quello di «aumentare il bacino occupazionale verso la piena occupazione. Abbiamo ricordato al ministero che, oltre ai diretti Speedline, sono interessati pure i lavoratori in somministrazione e quelli dell'indotto».

L'assessore al Lavoro del Veneto, Elena Donazzan, ha ribadito che l'obiettivo della Regione è «trovare la soluzione industriale più sostenibile e con il maggior impatto occupazionale possibile. Questo lo riteniamo fondamentale - ha spiegato - al fine di non disperdere il patrimonio produttivo rappresentato dall’azienda. Lavoreremo, quindi, per questo obiettivo in sinergia col ministero, l’azienda e le rappresentanze sindacali».

Per il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, l'attenzione del Governo continua ad essere alta, «e a settimane potrebbero emergere novità, ulteriori tasselli per ricomporre la questione. Di fatto con le offerte pervenute da parte dei potenziali acquirenti alcune ipotesi di soluzione sono all'orizzonte e saranno oggetto di valutazione, ma rimane importante salvaguardare i posti di lavoro e l'attività di questo importante sito produttivo, prestigioso nel mondo e significativo per l'occupazione locale».