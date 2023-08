Avviata la sperimentazione dei taxi gratuiti all'uscita dalla discoteca

È stato avviato lo scorso fine settimana, per ora in via sperimentale, il servizio di taxi gratuito che riporta a casa chi non supera il test anti-alcol all'uscita dalla discoteca. A provarlo sono stati alcuni giovani (una ventina, per 7 diversi viaggi) usciti da Il Muretto, storico locale di Jesolo che fa da apripista al progetto finanziato dal governo.

L'iniziativa, anche se di portata limitata, è considerata utile perché riduce i casi di guida pericolosa e, di conseguenza, il rischio di incidenti stradali. Approva la linea del progetto anche il titolare del Muretto, Samuele Bucciol, che sabato notte ha registrato circa 4mila ingressi nella discoteca.

In sostanza, gli utenti all'uscita dai locali notturni possono decidere di sottoporsi al test per il tasso alcolemico e, in caso di superamento dei limiti (0,5 grammi per litro per chi ha la patente da almeno tre anni, zero per i neopatentati), ricevono dal locale un voucher per pagare i taxi che li riporteranno a casa. Per il momento, come detto, si tratta di un progetto sperimentale. Riguarda sei locali notturni in Italia (Mascara All Music, Mantova; Il Muretto, Jesolo; Praja, Gallipoli; Baia Imperiale, Gabicce Mare; Naki Discoteca, Pavia; La Capannina, Castiglione della Pescaia) ed è operativo dal primo weekend di agosto alla metà di settembre. A seconda del riscontro, il governo valuterà se portarlo a regime.