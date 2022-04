Pasqua, si riempiono anche le località di mare. Alberghi al 60% a Bibione

Il fine settimana di Pasqua segna l'inizio della stagione turistica anche sul litorale, dove si stanno registrando dati che si avvicinano a quelli del periodo pre-covid. «Le prospettive sono positive - spiega Giovanni Mazzarotto di Confcommercio Bibione - Possiamo affermare che il tasso di occupazione delle strutture ricettive si avvicina durante le festività pasquali al 60% tra locazioni turistiche, villaggi, campeggi e alberghi».

Per la maggior parte sono turisti stranieri, in particolare tedeschi ed austriaci, ma si registra anche un importante ritorno degli italiani di prossimità. Un dato «incoraggiante», dice Mazzarotto, «dopo due primavere difficili, condizionate dall'emergenza sanitaria». E anche la stagione estiva si preannuncia decisamente buona: «C'è voglia di evasione, di riscoprire la vacanza estiva. Seguiamo con la massima attenzione il tema dell'aumento dei prezzi ma pensiamo che, salvo imprevisti, non ci dovrebbero essere particolari riflessi rispetto agli arrivi e alle presenze che ci attendiamo». Andrea Drigo, presidente del Consorzio operatori balneari Confcommercio Bibione, fa notare che «la quasi totalità delle attività si faranno trovare pronte per questo weekend, compreso il comparto della ristorazione», ma resta il problema della carenza di personale: «il trend negativo che abbiamo avuto negli ultimi anni prosegue anche in questo avvio di stagione 2022».

Caorle

Partenza buona anche a Caorle. La presidente locale di Federalberghi, Kay Turchetto, esprime «un moderato ottimismo non solo per il periodo pasquale, ma anche per le fasi iniziali della stagione turistica: abbiamo già una cinquantina di alberghi operativi in questi giorni, dato sicuramente superiore agli scorsi anni». La fine delle restrizioni, in particolare, «ha avuto un riflesso positivo verso la clientela straniera di lingua tedesca, che ha ripreso con le prenotazioni per questo periodo di festività». Sono tornati anche i gruppi di atleti, che scelgono Caorle per la preparazione negli impianti sportivi.

Jesolo

Insomma, la prima Pasqua di normalità dopo tre anni, con gli hotel pronti a ricevere i loro ospiti e locali già allestiti. Una situazione positiva evidenziata anche dall'Aja, associazione degli albergatori jesolani, e così commentata dal presidente Alberto Maschio: «Non possiamo che guardare con favore ai numeri che stiamo registrando in questi giorni, con oltre 100 strutture ricettive alberghiere aperte e un'occupazione media del 45%». Numeri che risalgono a tre giorni fa e che nel frattempo, con gli arrivi last minute incoraggiati dal clima primaverile, sono sicuramente aumentati.