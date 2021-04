Bibione, spiaggia pronta per metà maggio

Circa 40 mila metri cubi di sabbia sono stati trasportati sulla spiaggia di Bibione (dalla spiaggia di Pluto a Via Maia) per le operazioni di spianamento che dovrebbero concludersi per il 15 maggio. Assieme al ripascimento la Bibione Spiaggia terminerà anche il posizionamento degli ombrelloni e lettini. Il presidente di Bibione Spiaggia Gianfranco Prataviera, sempre in contatto con il sindaco Pasqualino Codognotto, sta seguendo da mesi queste operazioni per arrivare puntuale per la partenza della stagione estiva, emergenza sanitaria permettendo.

«Siamo arrivati a buon punto per quanto riguarda gli interventi di cui necessita la spiaggia - spiega il sindaco Codognotto -. Purtroppo anche quest’anno i danni sommati a quelli dell’anno prima sono stati ingenti. Da tempo dobbiamo fare i conti con sconvolgimenti atmosferici che creano problemi al nostro territorio e che sono diventati ormai una costante. Tutti assieme, dobbiamo farci sentire, per cercare rapide soluzioni, il clima pazzo come lo chiamano anche gli agricoltori va affrontato attraverso la concretezza. Vogliamo fare la nostra parte». Da tempo i sindaci della costa veneta valutano e propongono soluzioni per far fronte a un problema, quello dell'erosione costiera, che ogni anno sembra diventare più difficile da affrontare.