Lutto cittadino e un minuto di silenzio: Spinea si unisce al dolore dei famigliari di Lilia

Lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e listate a lutto e un minuto di silenzio, alle 10, domani 6 ottobre a Spinea. Così ha disposto l'amministrazione comunale per esprimere vicinanza e cordoglio ai famigliari e agli affetti di Lilia Patrunjel, la 40enne di origini moldave massacrata a coltellate dal compagno Alexandru Ianosi nella loro casa di via Mantegna a Spinea, il 23 settembre scorso. Il lutto cittadino è previsto per tutta la durata della Camera ardente, dalle 8.30 alle 11.30, all'obitorio dell'ospedale all'Angelo di Mestre.

«Un segno di partecipazione al profondo dolore della sua famiglia», si legge nell'ordinanza comunale del sindaco Martina Vesnaver che invita, «durante la funzione, a esprimere in forma autonoma il proprio cordoglio osservando una pausa di silenzio in segno di rispetto». L'intera comunità, prosegue l'atto, «è rimasta profondamente colpita dall'efferato delitto che ha suscitato unanime e profonda commozione. Viene rimarcata perciò l'intenzione e la volontà dell'amministrazione di condannare il fenomeno del femminicidio e la violenza di genere in ogni sua forma». All'obitorio ci sarà la preghiera guidata della Chiesa rumena ortodossa di Spinea, e dopo l'ultimo saluto i famigliari di Lilia, il papà e la cugina, riporteranno la salma in patria per organizzare il funerale e la sepoltura.