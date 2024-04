Brugnaro: «Non possiamo forzare la gente a vivere a Venezia, ma creare condizioni per stare bene»

Gli abitanti di Venezia continuano progressivamente a calare, ogni mese che passa il contatore indica che alcune decine di residenti abbandonano la città storica e si trasferiscono altrove. Per risolvere il problema dello spopolamento non si può utilizzare la bacchetta magica, e secondo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per trovare una parziale soluzione al problema bisogna puntare «sull'integrazione, comprendendo il fenomeno, consapevoli che stiamo diventando un paese di vecchi - ha spiegato questa mattina a Ca' Farsetti -. Dobbiamo vincere la sfida della cultura e credere nei giovani».

Ogni anno «andiamo sotto la soglia dell'anno precedente - ha aggiunto il primo cittadino - perché Venezia è una città di anziani». Ma il trend dell'invecchiamento, ha puntualizzato, riguarda tutto il Paese: «L'Italia, insieme al Giappone, è il Paese più vecchio del mondo, perché non nascono bambini. Ma non da oggi, è un fenomeno che va avanti da 30 anni». Per Brugnaro non si tratta di una questione economica, bensì culturale: «Ci sono alcune donne che vogliono fare un figlio e poi basta, altre (ma solo alcune, ha specificato) che chiedono al ginecologo di partorire con parto cesareo per non fare fatica. È un dato di fatto».

Venezia deve interpretare il fenomeno dello spopolamento e capirlo prima di altri, «ma con grande serenità - ha aggiunto il sindaco -, siamo nel normale trend della vita». La soluzione non è «portare la gente con forza a Venezia, dobbiamo creare le condizioni per stare bene in città». Brugnaro si è quindi voluto togliere alcuni sassolini dalle scarpe: «Dobbiamo fare uno stadio e ci hanno votato contro, per il salone nautico ci hanno votato contro. Venezia è una città del mondo - ha aggiunto -, le persone vogliono lo stadio, vogliono i concerti. Non basta dire "riprendiamoci la città"».