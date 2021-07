Ulss 3, gli appuntamenti agli sportelli dei distretti si prenotano online

L'Ulss 3 apre le agende dell'Anagrafe sanitaria alla prenotazione online: per chi ha bisogno di recarsi agli sportelli della propria sede distrettuale è già possibile, in sostanza, prendere appuntamento in autonomia, attraverso il sito internet dell'azienda sanitaria, senza telefonare al distretto. Il servizio di prenotazione online permette a tutti gli utenti di accedere, attraverso il proprio computer di scegliere direttamente il giorno e l'ora preferiti per recarsi allo sportello.

Sportello amministrativo online di Ulss 3

Si tratta di un ulteriore passo avanti per semplificare gli accessi ai cittadini, evitando code e rendendo più agile la conclusione delle pratiche. «Abbiamo una rete completa di nuovi servizi telematici - sottolinea il direttore Edgardo Contato - attraverso i quali l’utente può istruire le pratiche più comuni, quelle per le quali fino a ieri ci si recava allo sportello dell’Anagrafe sanitaria. Un modulo compilabile via computer sostituisce quello cartaceo da compilare e consegnare all’operatore dietro al vetro; si permette così ai cittadini di accedere ai servizi distrettuali in maniera diretta e dinamica, senza la necessità di spostarsi per raggiungere le sedi dell’Azienda, istruendo la propria pratica da casa in qualsiasi momento, anche di notte».

Lo "Sportello amministrativo online" permette già al cittadino la gestione di tutte le pratiche maggiormente richieste: