Aggredito in vaporetto con lo spray al peperoncino: tre denunciati

Stava salendo a bordo di un vaporetto, quando è stato aggredito da tre uomini di nazionalità straniera: prima gli hanno spruzzato contro spray al peperoncino, poi hanno tentato di colpirlo con delle bottiglie. La vittima è un dipendente del trasporto pubblico, che era in procinto di iniziare il proprio turno di lavoro. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio nel periodo di Carnevale, i carabinieri hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria i responsabili.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sempre nei giorni scorsi, i carabinieri hanno denunciato un cittadino romeno per violazione del foglio di via dal Comune di Venezia, e due donne originarie della Bulgaria, sorprese nel centro lagunare mentre stavano rovistando all'interno della borsa di una turista ignara. Sono questi, in sintesi, i risultati dei servizi disposti dall'Arma durante il periodo di Carnevale, terminato ufficialmente martedì 13 febbraio, ma con pochi residui eventi ancora in corso di svolgimento, anche a causa del maltempo.

I carabinieri, nell'ultimo mese, hanno intensificato i controlli per garantire il regolare svolgimento dei vari eventi diffusi. Un impegno che ha visto ben 500 donne e uomini dell'Arma dispiegati sul territorio, per consentire a residenti e turisti di trascorrere in sicurezza il periodo di festeggiamenti. Le attività di vigilanza sono state condotte con un dispositivo consolidato, costituito da da pattuglie a piedi, anche in abiti civili, supportati dai militari specializzati del nucleo natanti. In totale sono state circa 2mila le persone controllate, 6 delle quali denunciate.