Lo spritz in piazza riavvicina i veneziani al cuore della città (e a breve si replica) | VIDEO

Lo spritz in piazza è una formula che, da metà agosto e per tutto il mese di settembre, ha permesso ai possessori di carta Venezia Unica di bere l'aperitivo a prezzo calmierato in piazza San Marco, per due giorni alla settimana. L'obiettivo del progetto, ideato da Venessia.com in collaborazione con il Caffè Florian, era invitare i residenti a "riappropriarsi" di uno spazio che è frequentato principalmente dai turisti. «È stata una vittoria: la partecipazione è stata alta e molti dei veneziani che abbiamo visto in queste settimane non erano mai stati al Florian», spiegano gli organizzatori.

Hanno aderito tra le 150 e le 200 persone ad ogni serata. «Speriamo che diventi un'abitudine - ha commentato Claudio Vernier dell'associazione Piazza San Marco -. Abbiamo intenzione di replicare a novembre, con modalità che definiremo prossimamente, perché anche la bassa stagione sia un'occasione per popolare questo spazio di veneziani». Per l'assessore Sebastiano Costalonga, «l'iniziativa lancia un messaggio è importante: puntiamo alla qualità e non al turismo di massa».