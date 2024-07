Squalo pescato per errore a Jesolo. European Sharks: «Tagliare l'amo e liberarli»

Ancora uno squalo volpe segnalato dall'Associazione italiana guide professionali di pesca (Aigupp) al largo di Jesolo. Stavolta è stato pescato un giovane esemplare dalla lunghezza di 160-170 centimetri e il pescatore, guida professionista dell'associazione, ha seguito le indicazione liberando il pesce senza portarlo sulla barca. Ha infatti tagliato la lenza il più vicino possibile all'amo, in modo da non stressare lo squalo. I volpe nell'alto Adriatico vengono a far nascere i piccoli, per questo è una zona strategica spiega Eleonora De Sabata portavoce del progetto "Life european Sharks". Pare impossibile ma ora è questo temibile predatore, almeno nell'immaginario comune, a essere a rischio e ad aver bisogno di protezione.

«Si tratta in quasi tutti i casi di femmine gravide, che non possono essere pescate e in caso di catture involontarie come questa vanno lasciate andare velocemente». Gli ami si degradano, quindi il consiglio è di tagliare la lenza il più vicino possibile alla la bocca del pesce e in modo rapido affinché sopravvivano. «Si tratta di una specie a rischio di estinzione che impiega davvero lungo tempo a riprodursi, per questo è importante proteggerla - spiega De Sabata -. Nell'ambito del progetto European Sharks abbiamo fatto corsi alle guide per la pesca ricreativa e professionale, anche perché delle circa 80 specie di squali presenti nel Mediterraneo e nell'Adriatico, almeno la metà non sono protette».

Verdesche, palombi, cagnoletti sono commestibili. Mentre però pesci come il tonno, anche lui a rischio anni fa, depone migliaia di uova all'anno e in poco tempo con la giusta regolamentazione della pesca è tornato a popolare i mari, gli squali fanno appena 3 o 4 piccoli all'anno (o uova a seconda della specie). Questo particolare tipo di pesce, che a differenza di altri ha lo scheletro cartilagineo, ora è sotto attacco.

Per questo De Sabata nell'ambito del progetto ha fatto attività con pescatori e anche con chef per convincerli a modificare i menù. Nel Cacciucco, zuppa di pesce livornese con il palombo, questo tipo di squalo (totalmente innocuo per l'uomo poiché si ciba di pesce azzurro) non si usa più, anche perché in Toscana i palombi per ora sono assenti. L'appello di European Sharks è di segnalare anche con foto e video sul sito del ministero dell'Ambiente e capitanerie di porto le zone di avvistamento degli esemplari. «Anche se sono stati osservati qualche tempo prima (totalmente innocui per l'uomo) e con foto e video - conclude De Sabato - in modo da capire le zone in cui sono più presenti, se possibile farne una mappatura e poterli proteggere».