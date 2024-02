Nel 2024 meno compagnie da crociera ma più passeggeri

Sono numeri in crescita quelli previsti per il 2024 della crocieristica a Venezia, dove si continuerà a operare in modalità "porto diffuso" a Marghera. La nuova stagione, presentata mercoledì mattina presso la sede di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp), si aprirà ufficialmente il 24 marzo, con l'arrivo della prima nave, la Msc Sinfonia.

Scende il numero delle compagnie - da 23 a 20 -, ma le previsioni di quest'anno vedono un incremento dei passeggeri movimentati stimati in 540mila, in crescita del 9% circa rispetto al 2023, quando il porto di Venezia aveva accolto poco meno di mezzo milione di crocieristi; aumentano anche le toccate, 242 in tutto, il 95% delle quali saranno effettuate in modalità "home port". Le 39 navi attese in città faranno scalo presso gli approdi diffusi in area Porto Marghera - alle banchine "Liguria" e "Lombardia" -, le due banchine disponibili a Fusina e gli accosti a San Basilio e della Marittima, per le navi fino a 25mila tonnellate di stazza.

Non cambiano invece le previsioni sul fronte delle crociere fluviali: i risultati sono infatti in linea con quelli realizzati l'anno scorso, con 2 compagnie operative in laguna, per oltre 70 scali e un totale di circa 13mila passeggeri.

Questo risultato, ha precisato il presidente Fabrizio Spagna, «è reso possibile anche grazie agli investimenti realizzati da Vtp nel corso del 2023 e quelli previsti nel 2024, per un totale di circa 6,3 milioni di euro mirati alla realizzazione del terminal a Fusina e ai lavori accessori presso i relativi accosti».