Furti, droga e stalking, fermato dalla polizia ed espulso

Furti, droga e, di recente, anche atti persecutori verso la sua compagnia. La squadra volanti della questura di Venezia nei giorni scorsi ha rintracciato ed eseguito un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino moldavo irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, come confermerebbe un video arrivato alla polizia, avrebbe mosso delle minacce di morte nei confronti della donna. Dopo gli accertamenti in questura, lo straniero è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Ponte Galeria (Roma).

Nelle stesse ore, un altro cittadino irregolare sul territorio nazionale è stato espulso. Si tratta di un uomo di nazionalità tunisina con diversi precedenti per furti e spaccate negli esercizi commerciali. È stato accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo. Nel corso dei primi sei mesi dell’anno, la polizia di Venezia ha effettuato 52 accompagnamenti di cittadini stranieri irregolari e con vari precedenti, a cui si aggiungono ulteriori sette accompagnamenti ai Cpr eseguiti nelle sole ultime due settimane (un dato in aumento rispetto all’anno precedente: nei sei mesi erano stati 45) e 19 rimpatri diretti nel Paese di origine effettuati dall’ufficio immigrazione (più che raddoppiati rispetto ai sette del 2023).

