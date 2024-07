Stalking alla ex nonostante i divieti: 40enne portato in carcere

I carabinieri nei giorni scorsi hanno raggiunto e portato in carcere un uomo di 40 anni di Venezia, accusato di aggressioni e persecuzioni nei confronti della ex compagna.

L'uomo era già stato sottoposto, a partire da febbraio 2024, al divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri, però, hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte all'indagato: avrebbe continuato a contattare telefonicamente e con insistenza la ex, causandole uno stato di ansia e di timore. Inoltre, non si era presentato in caserma nella data concordata per la sostituzione del braccialetto elettronico in avaria, e si era reso irreperibile al telefono.

Così, nella serata del 9 luglio, i carabinieri della stazione di Venezia Castello gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione dei provvedimenti a suo carico. Al termine delle formalità, l'uomo è stato accompagnato al penitenziario di Santa Maria Maggiore.