A Chioggia una stanza dedicata alla donne vittime di violenza

Una nuova "stanza tutta per sé" presso la stazione dei carabinieri di Sottomarina. La sala, inaugurata domenica mattina alla presenza delle istituzioni, si rivolge all'ascolto delle donne che vogliono denunciare violenze e abusi subiti, e rientra in un più ampio progetto avviato dall'Arma in collaborazione con Soroptimist a partire dal 2015.

Quella di Chioggia è la sesta stanza - su 258 a livello nazionale - aperta in un comando del territorio veneziano, dopo quelle alla compagnia di Mestre (2016), San Donà di Piave (2017), Venezia (2017), alla tenenza di Mira (2021) e San Michele al Tagliamento (2023). Prima del taglio del nastro, due ragazzi del conservatorio si sono esibiti al violoncello e al pianoforte, «con l’auspicio che la musica, in considerazione del suo linguaggio universale di bellezza, possa contribuire a diffondere la cultura della non violenza».

È seguito l'intervento del prefetto di Venezia, Darco Pellos, il quale ha posto l'accento sull'importanza di svolgere un’attenta attività di prevenzione, «fondamentale per individuare e cogliere quegli indicatori di rischio che possano consentire l’adozione immediata di misure di protezione efficaci, scongiurando in tal modo il verificarsi di tragici epiloghi».

Il comandante provinciale dei carabinieri, Nicola Conforti, ha quindi sottolineato come la tutela delle vittime di violenza di genere rappresenti «un’assoluta priorità per l’Arma dei carabinieri che, su tale fronte, continua a profondere il massimo impegno sia in termini di prevenzione, sia sul piano dell’attività repressiva, necessaria laddove la prima non raggiunga gli effetti sperati». Sono seguiti i ringraziamenti alla presidente del club Soroptimist di Venezia Mestre, Maristella Cerato, «per l’eccellente contributo dato in questi mesi, che ha portato alla realizzazione della stanza dedicata alle donne».