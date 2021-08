Maltempo in Veneto, conta dei danni nel Veneziano: Zaia dichiara lo stato di crisi

Il presidente della Regione ha emesso il provvedimento a seguito delle criticità per le eccezionali avversità atmosferiche del 16 agosto nei territori delle province di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia. Il decreto rimarrà “aperto” in attesa che i Comuni abbiano effettuato le ricognizioni

È ancora in corso la conta dei danni per il maltempo che ha colpito il Veneto lunedì sera. Mercoledì proseguono gli interventi in sospeso su strade, parchi, linee elettriche, telefoniche e del tram, impalcature e tetti, segnaletica e scuole, abitazioni e aziende. Il presidente della Regione Luca Zaia ha dichiarato lo stato di crisi.

Nel Veneziano solo Dolo ha calcolato 100 mila euro di danni. A San Donà stamattina è ancora in corso il ripristino alla viabilità. Nella serata di martedì da Cavallino è giunta anche una colonna di mezzi della Protezione civile, inclusa un'autoscala. L’amministrazione comunale ha avviato una ricognizione e una stima dei danni subiti, nonché del fabbisogno necessario per il ripristino dei danneggiamenti da parte di privati, attività economiche e produttive, attività agricole-zootecniche ed enti. I cittadini possono presentare una apposita segnalazione. A Mestre è tornata regolare la linea T2 del tram in direzione Marghera e progressivamente si vanno a liberare le strade da alberi e rami crollati e piante pericolanti.

Il provvedimento della Regione a seguito delle criticità riscontrate per le eccezionali avversità atmosferiche del 16 agosto scorso riguarda i territori delle province di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia. Il decreto rimarrà “aperto” in attesa che i Comuni interessati abbiano effettuato le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dagli eventi atmosferici a opere pubbliche e ai privati.