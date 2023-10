Tragedia di Mestre: la giovane coppia spezzata, i due fratellini orfani della mamma

Jonathan Siddharta Grasse, giovane tedesco di 28 anni, era in Italia in vacanza con la sua compagna, Lucie Probst, 21 anni, dell'Alsazia. Come riporta l'Ansa, entrambi erano a bordo del pullman precipitato a Mestre: lui non ce l'ha fatta, lei è ricoverata all'ospedale di Dolo in terapia intensiva, con ferite e diverse fratture e contusioni.

Il loro desiderio era di essere cittadini del mondo: Jonathan parlava, oltre al tedesco anche inglese, francese e danese. Era un giovane dai mille interessi, curioso e appassionato. Si era laureato in Biologia all'università di Ratisbona e in Psicologia a Hagen. Ora, studiava Ingegneria informatica all'ateneo di Horsens, in Danimarca, ma aveva anche la passione per la cucina: per alcuni mesi aveva fatto l'aiuto cuoco in Nuova Zelanda.

Due fratellini tedeschi di 3 e 13 anni sono invece ricoverati all'ospedale di Treviso da martedì, rimasti orfani della madre deceduta tra le lamiere del bus. I soccorritori sono riusciti a salvare anche il loro cagnolino, Iumy, un meticcio di piccola taglia che i medici del Ca' Foncello hanno portato in stanza per dar loro un momento di sollievo. Il papà della bimba più piccola è ricoverato, sempre a Treviso, in terapia intensiva, mentre dalla Germania è arrivato l'ex compagno della donna e padre del ragazzo di 13 anni, che ora è accanto ad entrambi.