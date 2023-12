Una nuova strada per Bibione: si apre il confronto con il ministero

Da Roma arriva un importante segnale in relazione all'ipotesi di un secondo accesso viario a Bibione. Con una nota inviata al sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso interesse per l’intervento, confermandone la rilevanza e i benefici che ne deriverebbero. C'è quindi la disponibilità ad esaminare ed approfondire il progetto, anche insieme alla Regione Veneto.

L’importanza di un nuovo accesso alla città balneare è sostenuta da tempo dal Think Tank Nord Est, fondazione costituita da imprese, associazioni ed enti del territorio tra il Veneto orientale e il Friuli. Già alla fine del 2019, un gruppo di imprenditori e professionisti soci della Fondazione aveva presentato all’amministrazione comunale di San Michele una prima proposta, che era stata valutata positivamente. Alcuni mesi fa, un nuovo studio della Fondazione è stato consegnato al ministero delle infrastrutture: l’analisi, dedicata al quadro urbanistico e territoriale di Bibione, ha evidenziato «l’urgenza di un nuovo collegamento per potenziare il sistema di accessibilità della località». Ora si confida che vengano stanziate le risorse necessarie per realizzare questa infrastruttura.

Il secondo accesso collegherebbe la strada regionale 74, nei pressi di Bevazzana, con la località Pineda, bypassando la zona centrale di Bibione. Dal punto di vista tecnico, il progetto consiste in una bretella lunga circa 7,5 chilometri, da realizzarsi tramite l’ampliamento di alcune strade minori già esistenti e la costruzione di un ponte sulla litoranea veneta. Il nuovo collegamento garantirebbe due vie di entrata e uscita a residenti, lavoratori e turisti. Bibione, infatti, è una penisola collegata all’entroterra da un unico ponte, dove oggi confluisce tutta la viabilità. Oltre a ridistribuire i flussi del periodo estivo, la nuova opera avrebbe benefici sul piano della sicurezza, permettendo una via d’ingresso in più ai mezzi di soccorso in caso di emergenza.

L’interesse mostrato dal ministero «è concreto», riferisce Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione, che quindi ora si aspetta la convocazione di una riunione operativa. «Ringraziamo il consigliere Fabiano Barbisan - aggiunge il presidente - per il suo ruolo strategico nel promuovere l’opera a livello nazionale ed apprezziamo il sostegno del presidente Zaia e l’interessamento del ministro Salvini».