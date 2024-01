Strade sicure, 46 militari a Venezia: «Controlli potenziati su territorio e stazioni»

A Venezia arriveranno 46 militari per rafforzare il controllo del territorio nell'ambito dell’operazione "Strade sicure". L'obiettivo è garantire un migliore presidio soprattutto in luoghi considerati più critici, come le stazioni ferroviarie. «Rafforzeranno le misure a tutela dei cittadini e della legalità, già garantite ogni giorno dalle nostre forze dell’ordine», commenta il governatore Luca Zaia annunciando la novità. «Questa - aggiunge - è la concretezza di cui abbiamo bisogno e che dimostra come la sicurezza è, e sarà sempre, una delle nostre priorità».

Le nuove misure, varate dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, prevedono per tutto il Veneto l'inserimento di un totale di 86 militari dell'esercito. Di questi, appunto, 46 saranno dislocati a Venezia, inclusa la terraferma. «A ridosso anche degli ultimi episodi di cronaca registrati proprio sul territorio - spiega il presidente Zaia - questo intervento del governo garantirà maggiore sicurezza nelle nostre città e rappresenta un segnale importante e significativo nei confronti di chi vive, lavora e visita la nostra regione». Per il governatore, sono soprattutto le stazioni a preoccupare in una città come Venezia: «Sempre più spesso - dice - vengono prese d’assalto dall’audacia e dalla sfrontatezza di borseggiatori ai danni di anziani, turisti e viaggiatori».

«Ringrazio per la particolare attenzione il ministro Piantedosi - conclude - e anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha sempre sostenuto l’importanza di un presidio interforze costante anche nelle strade dei nostri territori». Proprio Salvini ha parlato di «un segnale a favore dei cittadini», tramite «una presenza ancora più massiccia di donne e uomini in divisa dentro e fuori le stazioni, e perfino sui treni nelle situazioni più critiche».