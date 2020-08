Sradicate tre colonne di un distributore di benzina

Un escavatore e un furgone, rubati da una ditta appena poco distante, i mezzi utilizzati per sradicare tre colonnine del distributore di benzina Q8 di via Mattei a Marcon: è successo nella notte tra sabato e domenica.

I malviventi sono riusciti a caricare una delle tre colonne a bordo del furgone, a praticare un foro nella cassaforte e ad estrarre denaro, al momento non quantificato. Quando i carabinieri sono arrivati l'escavatore era stato abbandonato nel piazzale del distributore e il furgone poco più in là, nella ditta da cui era stato portato via, ancora con l'unica colonna sottratta a bordo e con la cassetta scassinata. Dalle riprese delle telecamere di sorveglianza i militari stanno cercando di identificare i malviventti, sicuramente almeno due: uno a bordo dell'escavatore e l'altro sul furgone. Non sono stati rilevati danni all'impianto, sul posto anche i vigili del fuoco per le verifiche. I mezzi rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.