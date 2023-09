Controlli interforze nel Veneziano: 7 espulsi e 2 denunciati

Continuano i servizi straordinari "Alto Impatto" nel Veneziano. Nella giornata di ieri sono stati sette i cittadini raggiunti da provvedimenti di espulsione e due quelli denunciati. In serata è stato effettuato un controllo nel quartiere Piave a Mestre, dove sono state identificate più di 120 persone e un cittadino italiano e uno straniero sono stati denunciati per inosservanza della misura di prevenzione del daspo urbano.

Nella giornata di ieri, inoltre, sono state sottoposte al vaglio dell’ufficio immigrazione le posizioni di diversi stranieri rintracciati irregolarmente sul territorio. Nello specifico, nei confronti di un cittadino albanese con precedenti per minaccia a pubblico ufficiale, grazie all’attività dei carabinieri di Spinea si è proceduto all’espulsione con trattenimento del passaporto e obbligo di presentazione agli uffici di polizia. I carabinieri di Chioggia, invece, hanno rintracciato un uomo di origini marocchine, irregolare sul territorio, per il quale è stato emesso provvedimento di espulsione da parte del prefetto e ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nel corso di un'attività di controllo in centro storico a Venezia svolto dai militari sono state, inoltre, controllate le posizioni di otto cittadini stranieri, quattro dei quali sono risultati in regola mentre altrettanti irregolari. Questi ultimi sono stati espulsi, in particolare un tunisino con precedenti per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali è stato accompagnato al centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Per gli altri sono stati emessi ordini di lasciare l'Italia entro sette giorni. Alla stazione di Mestre la polizia ferroviaria ha identificato un giovane senegalese irregolare con precedenti penali e condanne per invasione edifici e terreni, furto, violazione di domicilio e danneggiamento oltre che per spaccio. Anche nei confronti di quest’ultimo è scattato il provvedimento di espulsione e l’ordine di trattenimento al centro di permanenza per il rimpatrio.