Droga, furti, violenza sessuale: espulsi due stranieri

Un cittadino marocchino accompagnato al centro per il rimpatrio e uno ecuadoregno rimpatriato. Negli ultimi giorni l'ufficio immigrazione della questura di Venezia ha eseguito due provvedimenti a carico di altrettanti stranieri con alle spalle diversi precedenti.

Il primo, originario del Marocco, sebbene in Italia da diversi anni e in possesso, in passato, di regolare permesso di soggiorno, si era reso responsabile negli anni di reati di violenza sessuale, ricettazione, rapina, furto aggravato con strappo e con destrezza ai danni di turisti del litorale di Jesolo, privati cittadini e attività commerciali. L'uomo era stato già destinatario dell’avviso orale del questore, e, nel dicembre 2022, dell’applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Jesolo. Si era poi trasferito a San Donà, dove aveva continuato a commettere furti nei locali pubblici della zona, fino al suo arresto, sempre per furto, effettuato dai carabinieri di Noventa nel gennaio di quest’anno, con conseguente applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma. Ha poi continuato a disattendere sistematicamente le prescrizioni imposte, per cui nel mese di febbraio il tribunale di Venezia ha emesso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo nei suoi confronti il carcere. A marzo, infine, è stato condannato a sei mesi di reclusione e in quell'occasione il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio da San Donà per tre anni e la revoca del permesso di soggiorno. Sabato scorso, non appena scarcerato, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Sempre nella giornata di sabato è stato rimpatriato un cittadino dell’Ecuador, con a carico precedenti per stupefacenti e violenza sessuale, nonché una denuncia, nel 2021, per guida sotto effetto dell’alcol con conseguente sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo. Lo straniero, da sempre irregolare sul territorio nazionale, nel mese di agosto si era presentato allo sportello dell’ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione in Italia ma, proprio in quel frangente, il questore ha disposto la sua espulsione. È stata, quindi, organizzata una scorta per il rimpatrio (considerata la lunghezza del viaggio e la situazione politica instabile per la problematica campagna elettorale in atto) che gli operatori della sezione espulsionhanno eseguito a seguito della convalida del provvedimento di espulsione avvenuta nella giornata di venerdì da parte del giudice di pace di Venezia.