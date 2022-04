Collezione di precedenti, espulsi due stranieri

Risse, maltrattamenti, droga. Sono alcuni dei reati commessi negli anni da due cittadini stranieri che nei giorni scorsi sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati nei loro Paesi d'origine dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Venezia.

Il primo, sebbene in Italia da diversi anni, si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e da ultimo era stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I numerosi precedenti hanno determinato il rifiuto del permesso di soggiorno e la successiva espulsione.

Il secondo, entrato in Italia nel 2015 da minorenne, non ha mai regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale e ha collezionato numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, per i quali è stato più volte arrestato. L’espulsione dei due stranieri è stata eseguita ieri: i due sono stati accompagnati all’aeroporto di Venezia, dove sono stati imbarcati su un volo con destinazione Tirana, Albania.