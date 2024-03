Rapine, droga, resistenza: sei stranieri espulsi

Sei stranieri espulsi negli ultimi giorni nell'ambito di una serie di controlli della polizia tra Mestre e Marghera. Il primo è stato fermato nella notte di domenica. Si tratta di un cittadino marocchino senza fissa dimora che era solito stazionare presso alcuni stabili abbandonati in via Rampa Cavalcavia e che era già noto alle forze dell’ordine in quanto responsabile di molte rapine commesse in zona.

Lunedì, invece, gli agenti della frontiera hanno identificato un cittadino nigeriano che si aggirava nella sala partenze dell'aeroporto Marco Polo senza documenti. Su di lui pendeva anche una condanna per resistenza. Sempre lunedì, a Marghera i poliziotti del commissariato hanno rintracciato in piazza Sant’Antonio un giovane di nazionalità tunisina con precedenti per spaccio, anche lui irregolare in Italia. Il giorno seguente sono stati fermati due nigeriani con precedenti per reati legati alla droga e ai furti. Uno dei due è stato anche denunciato per produzione e traffico di stupefacenti. Infine, mercoledì mattina in piazzale Giovannacci a Marghera è stato fermato un altro cittadino nigeriano al quale è stato notificato il decreto di espulsione. Dal primo gennaio la questura di Venezia ha provveduto all’accompagnamento presso i centri di permanenza per il rimpatrio di 17 stranieri irregolari e sono stati emessi dal questore 78 decreti di espulsione.

