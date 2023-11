Irregolare sul territorio e già espulso due mesi fa, arrestato

Lo hanno fermato per un controllo: era un volto noto alle forze dell'ordine, conosciuto in quanto irregolare sul territorio nazionale. Già nel mese di settembre, infatti, era stato accompagnato alla frontiera. I carabinieri della stazione di Spinea nei giorni scorsi hanno arrestato un 24enne di origini albanesi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I militari lo hanno riconosciuto in una via periferica del comune e dopo gli accertamenti del caso lo hanno dichiarato in arresto in quanto inottemperante al divieto di ritorno nel territorio nazionale. Al termine del processo per direttissima, a seguito del quale è stato condannato a 8 mesi di reclusione, sono state avviate nuovamente le procedure di espulsione che, però, non è stata possibile poiché la moglie è in stato di gravidanza.