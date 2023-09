Tentata rapina in un mini market sventata dagli stranieri

Entrano nel negozio di un bengalese in via Piave, gli strappano la cassa tirando fili e cavi e fanno per filare via in fretta ma i due, un nordafricano conosciuto come spacciatore insieme a un consumatore, vengono bloccati in strada da un gruppo di nigerani che sventanola rapina. Il fatto è successo giovedì sera. Qualcuno osservava allibito gli africani che cercavano di riportare l'ordine. «Che cavolo state facendo? Rimettete tutto a posto!». I due facendo irruzione nel mini market avevano creato un trambusto tale che a breve sarebbero arrivate forze dell'ordine e polizia locale.

Proprio quello che i nigeriani intenti nei loro affari cercano sempre di evitare. Via Piave è anche questo. Un quartiere che a volte si "autoregola" ma rischia di dare attribuire a qualche etnia il controllo della pace sociale. Proprio per questo, la presenza della forza pubblica dalla stazione fino a Mestre è aumentata considerevolmente. Ieri mattina davanti all'hotel Giovannina in via Dante c'è stato un altro blitz. «I carabinieri hanno caricato in macchina alcuni stranieri che stazionano sempre davanti all'albergo - racconta Giampaolo Conte de "E robe del quartiere Piave" -. Il lavoro lo stanno facendo. Tutti i giorni portano via gente e sono presenti, anche il generale Conforti a piedi: l'altro giorno ha bloccato lui stesso un uomo tra via Sernaglia e via Col Moschin e lo ha identificato».