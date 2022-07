Stretta sulla movida jesolana. Linea dura su alcolici, accesso agli arenili e orari degli esercizi

Stretta sulla movida del weekend a Jesolo. Il sindaco Christofer De Zotti ha appena emesso tre provvedimenti validi nei fine settimana per regolamentare il consumo e la vendita di alcolici, proibire l’accesso a un tratto di arenile nelle ore serali e disporre la chiusura anticipata di alcune attività commerciali. Sul fronte della sicurezza De Zotti sceglie la linea dura, soprattutto nelle aree più calde della città. I provvedimenti sono il risultato di un confronto avvenuto nei giorni scorsi con il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Tutte le ordinanze entrano in vigore a partire da sabato 9 luglio. La prima vieta la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con esclusione di quelle contenute in sacchetti sigillati, di qualsiasi gradazione in tutto il territorio comunale, compreso l’arenile, dalle 20 alle 6 dei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Nel periodo compreso tra l’1 e il 22 agosto il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni e non solo nel fine settimana. L’ordinanza scadrà domenica 11 settembre. Ogni violazione prevede una sanzione di 200 euro. La seconda ordinanza riguarda l’accesso all’arenile nelle ore serali. A partire da sabato 9 luglio e per tutti i sabati fino al 28 agosto sarà vietato accedere in spiaggia attraverso gli accessi al mare compresi tra il 29° di via Bafile fino a via Nievo, compresi quelli privati. Il divieto di accesso entrerà in vigore alle 22 e sarà attivo fino alle 4 del mattino della domenica. La parte terminale di tutti gli accessi coinvolti sarà sbarrata e a presidiare ciascun punto sarà presente personale addetto alla sicurezza, che permetterà solamente l’uscita dall’arenile. Eventuali violazioni verranno punite anche in questo caso con una multa di 200 euro.

La terza ordinanza dispone la chiusura notturna di alcune attività commerciali. Il provvedimento riguarda i minimarket, che si trovano nell’area compresa tra largo Augustus fino a via Alberti e prevede la chiusura di queste attività commerciali da mezzanotte alle 7 di ogni domenica (quindi della notte compresa tra sabato e domenica). Come negli altri casi, anche questa ordinanza entrerà in vigore sabato. Nel periodo compreso tra l’1 e il 22 agosto, gli orari di chiusura dovranno essere rispettati tutti i giorni e non solo nel weekend. La stessa ordinanza dispone, inoltre, delle modifiche agli orari di esercizio di alcuni chioschi. Tutti i sabati, dal 9 luglio al 10 settembre, le attività nell’area demaniale marittima che va dal largo Augustus fino a via Alberti dovranno cessare alle 22. Questo orario di chiusura dovrà, infine, essere rispettato tutti i giorni nel periodo compreso dall’1 al 21 agosto.

«L’incontro con il prefetto è stato un'occasione di confronto su un tema divenuto così delicato come quello della sicurezza a Jesolo – argomenta il sindaco De Zotti -. Abbiamo emesso le ordinanze con l’obiettivo di intervenire in maniera concreta ed efficace. Sono tre provvedimenti che riteniamo equilibrati, frutto di un confronto anche con le categorie economiche, condivisi con gli esercizi commerciali- Ho avuto in eredità una macchina avviata e per quest’anno abbiamo ritenuto di poter ottenere dei buoni risultati con queste modalità. L’intenzione per la prossima estate, però, è quella di arrivare ai mesi più caldi con un pacchetto di provvedimenti già pronto ed evitare il ricorso a misure urgenti».