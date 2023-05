Sul Ponte di Rialto uno striscione contro i borseggiatori

«Stop Cartabianca ai borseggiatori»: è il contenuto di uno striscione esposto dai Cittadini non distratti domenica mattina sul ponte di Rialto. Gli attivisti protestano contro la riforma Cartabia, che negli ultimi mesi avrebbe causato un'impennata della presenza di borseggiatori in tutto il territorio veneziano.

L'associazione si smarca da ogni responsabilità circa la chiazza verde fluorescente che nella stessa mattinata ha colorato una porzione d'acqua del Canal Grande (ne abbiamo scritto in un articolo a parte). «Come associazione abbiamo solo fatto l'esposizione dello striscione in forma di protesta - spiegano -, ma per quanto riguarda ciò che successo sul colore dell'acqua, siamo estranei».

Per rispetto della città e dei suoi monumenti, aggiungono i Cittadini non distratti, «lo striscione non è stato ancora ad alcuna struttura, ma tenuto sospeso a mano dai volontari».