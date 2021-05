È morto Stuart J. Woolf, professore emerito dell'università di Ca' Foscari

È morto nei giorni scorsi Stuart J. Woolf, professore emerito di storia contemporanea all'università Ca’ Foscari di Venezia, dove ha insegnato dal 1996 al 2006. Dopo aver conseguito laurea e dottorato di ricerca all'Università di Oxford, ha svolto attività di docenza presso le università di Cambridge, Reading, Essex e l'Istituto Universitario Europeo (Fiesole), oltre che, per periodi brevi, alla Columbia University, all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales e in più università in Spagna e Australia.

Persona di intelligenza brillante e di indubbie qualità umane, sul piano scientifico è stato uno storico di grande spessore. Le sue ricerche, incentrate sulla storia politico-sociale dei periodi moderno e contemporaneo, si sono rivolte all'Italia e alla Francia, e in modo particolare alla storia comparata dell'Europa, nello specifico su temi come Risorgimento, Napoleone, la povertà, i nazionalismi, il fascismo e l'Italia repubblicana. Tra le altre iniziative, nel primo decennio del nostro secolo ha coordinato, sempre a Ca' Foscari, lo European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean Building on the Past, che ha visto coinvolti dottorati di ricerca in storia di dieci Paesi europei. Nel 2003 la British Academy gli ha attribuito la Serena Medal per i suoi contributi alla storia e alla cultura italiana.

Tra il 2008 e il 2012, il professor Woolf ha donato parte della sua biblioteca personale alla Biblioteca di Area Umanistica dell'università Ca' Foscari. La collezione comprende circa 4mila volumi (tra cui un centinaio di libri rari, editi tra 1831 e il 1889) e 21 titoli di riviste, La selezione di documenti, parte in lingua italiana e parte in inglese, riflette gli interessi disciplinari dello storico, avendo come focus la storia europea del primo Novecento, con particolare riguardo alla storia dei regimi totalitari e dei movimenti nazionalistici.