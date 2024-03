Sorpreso a scuola con un coltello a scatto e hashish: denunciato

Nei giorni scorsi i carabinieri di Venezia hanno denunciato a piede libero uno studente di un istituto superiore trovato con un coltello a scatto, nascosto all'interno dello zaino. Il giovane è stato sorpreso nel corso di un'attività mirata dei militari presso le scuole del territorio.

Intervenuti con il nucleo cinofili di Torreglia (Padova), i carabinieri hanno trovato il ragazzo anche in possesso di hashish per uso personale, alla pari di un compagno di 20 anni. Nella circostanza, gli operatori si sono intrattenuti con i ragazzi per un incontro finalizzato alla diffusione della cultura della legalità.