Uno studente di 22 anni è stato trovato morto in un appartamento per studenti in centro a Mestre. A scoprire il suo corpo esanime in camera verso l'ora di pranzo lunedì sono stati i compagni della residenza studentesca che hanno dato l'allarme. Gli operatori sanitari dell'automedica del Suem per il giovane non hanno potuto fare niente, se non confermare la morte, probabilmente avvenuta già diverse ore prima per sospetta overdose.

Nella palazzina, dove ci sono case private e un b&b, all'ultimo piano dov'è situato questo alloggio sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale e le volanti della questura che indagano sull'accaduto. Ieri gli agenti hanno provveduto a cercare subito la famiglia dello studente per avvisarla del dramma, rintracciando i parenti a Negrar in provincia di Verona, che è il Comune d'origine del 22enne scomparso. I rilievi sono andati avanti tutto il pomeriggio per trovare tracce, materiali, reperti utili a chiarire la provenienza di eventuali sostanze che avrebbero causato l'overdose mortale. «Era un ragazzo d'oro ed era il mio migliore amico», ha detto il giovane e collega di facoltà d'Informatica all'Università di Ca' Foscari che ha chiamato il 118. Poi è corso a raggiungere i parenti sotto choc, che intanto erano arrivati da Verona.

Una residenza di giovani alle prese con gli studi come tante altre tra Venezia e Mestre, in una giornata che avrebbe dovuto trascorrere fra lezioni, studio e momenti di condivisioni, e invece si è trasformata in un pomeriggio drammatico per la famiglia, gli amici e i coinquilini del ragazzo. Sul motivo di quanto accaduto, come sugli ultimi incontri, i posti frequentati e le telefonate fatte dallo studente indagano i poliziotti della questura: la procura non ha infatti restituito il corpo ai parenti e probabilmente disporrà un'autopsia. Appena il 14 aprile scorso un'altra persona era stata trovata morta in casa, per sospetta overdose, in via Camporese nel quartiere Pertini.