Due studenti pizzicati a fare i loro bisogni in Campo Santa Margherita, multati

Polizia locale contro il degrado urbano in Campo Santa Margherita e nelle calli vicine. Gli interventi sabato, nel corso di un controllo con uomini sia in uniforme che in borghese. Multati per 350 euro ciascuno tre studenti residenti nel centro storico, d'età compresa tra i 20 e i 25 anni, sorpresi a espletare i propri bisogni fisiologici all'aria aperta.

Altri interventi

Sono finiti nel mirino della Polizia locale anche due esercizi commerciali per aver venduto alcolici dopo le 21: si tratta di una pizzeria da asporto e di un altro punto vendita di alimenti take away della stessa zona, multati anch'essi. Il Comando della Polizia locale segnala che appaiono in calo, nell'ultimo periodo, gli episodi di abbandono di rifiuti alimentari in strada (come cartoni di pizza usati e bottiglie di vetro). Nel corso delle prossime operazioni di controllo - viene sottolineato - saranno multati per violazione dell'articolo 18 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana gli esercizi commerciali in prossimità dei quali (entro 100 metri) saranno ritrovati imballaggi alimentari gettati in strada e non prontamente recuperati. La multa, di euro 350, scatterà nei confronti del locale che ha distribuito i contenitori poi abbandonati nella pubblica via e non conferiti in modo adeguato. Le multe, in caso di recidiva, condurranno a sospensioni temporanee dell'attività.