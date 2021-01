Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Studenti e comitati cittadini chiedono le dimissioni dell'assessore Elena Donazzan | VIDEO

Il presidio si è svolto questo pomeriggio in Via Poerio, a Mestre, a seguito dell'intonazione – durante una diretta radiofonica – del canto fascista "Faccetta nera" da parte dell'assessore regionale Elena Donazzan. Ad aderire alla manifestazione sono stati il Coordinamento Studenti Medi Venezia-Mestre insieme al Collettivo universitario Li.S.C. Presenti anche ANPI, Quartieri in Movimento e altri comitati politici.