Ca' Foscari, studenti identificati dalla Digos all'Università: «La rettrice chiarisca»

Sta facendo rumore nei corridoi di Ca' Foscari quanto avvenuto lunedì sera, 10 giugno, a Palazzo Vendramin, dove era prevista una conferenza dal titolo "Dove va Israele" con la presenza del docente della Hebrew University di Gerusalemme Sergio Della Pergola, italo-israeliano. Secondo quanto raccontato da studenti e docenti presenti, già prima dell'inizio dell'evento alcuni agenti delle forse dell'ordine (Digos), in borghese e non, erano presenti nel palazzo. Presenza di forze dell'ordine aumentata con l'inizio del dibattito. Al momento delle domande, al termine dell'esposizione del professor Della Pergola, si sono verificati due episodi su cui il "Comitato Guerra&Pace" - che in sintesi raccoglie la parte di docenti e corpo accademico che chiede un atteggiamento diverso sulla questione di Gaza e i rapporti con Israele - ha chiesto chiarimenti alla rettrice Tiziana Lippiello.

Prima un agente della digos è entrato nella sala dove si stava tenendo la conferenza stampa, per scattare delle foto a una studentessa che stava intervendo con posizioni critiche, e di contestazione, riguardo l'invasione di Gaza (ma con toni e contenuti del tutto civili, sottolineano i docenti). Fatto che ha creato una certa tensione con gli studenti presenti in sala e anche con alcuni docenti: il dirigente della digos coinvolto, comprendendo l'errore, avrebbe cancellato le foto, ma comunque identificato la studentessa in questione. Più o meno nello stesso momento, secondo quanto è stato possibile verificare, alcuni studenti che uscivano da Palazzo Vendramin venivano fermati dagli agenti con la richiesta di mostrare i documenti, che in alcuni casi sarebbero stati fotografati. Si trattava anche di studenti che erano nel Palazzo per studiare in biblioteca, non legati ai movimenti di contestazione attivi all'Università, rimasti quindi perplessi dalla richiesta, come riportato da un post sulla pagina Spotted Unive.

Il comitato Guerra&Pace ha chiesto alla Rettrice «come mai vi sia stato un tale spiegamento di forze nel corso di un'iniziativa accademica tenuta nelle aule di un Dipartimento di Ca’ Foscari, a fronte di un pubblico non troppo numeroso, per nulla bellicoso, e che pur palesando il suo dissenso rispetto all’iniziativa stessa e ad alcune delle posizioni assunte dagli oratori, non ha mai interrotto né alzato la voce né dato adito ad altro tipo di difficoltà (né era in alcun modo prevedibile che lo facesse)». Secondo quanto informalmente riportato ai promotori del comitato, l'intervento della Digos non sarebbe stato richiesto dall'Università: si può suppore quindi che le forze dell'ordine abbiano autonomamente deciso di attenzionare l'evento su Israele previsto. «In tutti i casi, chiediamo all’Ateneo di impegnarsi affinché un simile episodio non abbia a ripetersi in futuro: crediamo infatti che sia in gioco la libertà di espressione all’interno della nostra comunità» scrive il comitato. La dirigenza dell'Università per ora non ha dato riscontro alla lettera. Posto che resta nella facoltà delle forze dell'ordine il monitoraggio di situazioni che si percepiscono come "delicate".

L'episodio si inserisce in una situazione a Ca' Foscari che continua in queste settimane a essere movimentata. In particolare con un'assemblea di Ateneo che sarà concentrata soprattutto sulle collaborazioni con Israele e la filiera bellica prevista per il 26 giugno - ma ancora non si conosce orario e luogo -, e la sede di San Sebastiano ancora occupata dagli studenti pro-Gaza: domani sarà un mese dall'inizio dell'occupazione, che continua a essere partecipata e non sembra destinata a concludersi presto.