Gli studenti occupano il liceo artistico statale di Venezia

Un coordinamento di studenti ha occupato questa mattina il liceo artistico statale di Venezia, a Dorsoduro, per protestare contro alternanza scuola-lavoro e mancanza di sicurezza negli stabili scolastici, e per discutere «di quei temi di cui non parliamo a lezione». L'iniziativa è stata presa al termine di un'assemblea di istituto tenutasi nell'androne del palazzo, alla quale hanno preso parte circa 300 studenti e studentesse.

La polizia ha inviato una volante lagunare sin dai primi istanti dell'iniziativa, per assicurarsi che non ci fossero disordini, successivamente gli agenti della Digos sono andati a parlare con gli studenti per capire quali fossero le loro intenzioni. A quanto si apprende, pare che nelle idee degli attivisti ci sia quella di rimanere all'interno del liceo per tre o quattro giorni, autogestendosi le giornate e occupando verosimilmente il tempo in dibattiti. Per il momento non è previsto alcuno sgombero da parte delle forze dell'ordine.

«Dopo due anni di malessere condiviso e dopo le varie manifestazioni che ci sono state anche noi abbiamo deciso di riprenderci i nostri spazi e di farli vivere a modo nostro. - spiegano gli studenti - Vogliamo continuare il percorso iniziato con le mobilitazioni di queste settimane e speriamo di farlo con tutte le scuole della città scese in piazza. Ora noi ci riprendiamo i nostri spazi e la nostra scuola, portando al suo interno tutti quei temi dei quali non parliamo a lezione ma che per noi sono essenziali, come l'educazione sessuale, alle differenze e al consenso, e dei momenti di discussione sulla crisi climatica che saremo costretti ad affrontare».