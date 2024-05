Dopo l’emergenza, gli studenti si ritrovano a Salzano per parlare di acqua e canali

Al termine del progetto didattico "Ama il tuo fiume", promosso dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive, gli studenti si sono ritrovati a Salzano per parlare di acqua. L’incontro si è svolto al palazzetto sabato 18 maggio, all'indomani dell’emergenza idraulica che ha creato gravi disagi a molte famiglie, in particolare nei paesi attraversati dal fiume Muson Vecchio. Un motivo in più per dedicarsi ai temi legati alla prevenzione, sensibilizzando la popolazione sul rispetto della risorsa idrica.

«L’acqua, non dobbiamo mai dimenticarlo, si prende i suoi spazi - ha detto il presidente di Acque Risorgive, Francesco Cazzaro, rivolgendosi ai ragazzi - e quando è troppa finisce per entrare anche nelle nostre case, purtroppo senza chiedere il permesso. Questi eventi straordinari devono ricordarci che tocca a noi, uomini e donne, cambiare le cose. Ecco perché investiamo su questo progetto didattico che ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’importanza dei nostri fiumi, del rispetto verso il nostro territorio». Anche l’assessore all’ambiente di Salzano, Stefano Vecchiato, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: «Ringraziamo il Consorzio - ha commentato - anche per il grande impegno che ci mette per gestire le emergenze, evitando che i danni siano ancora più grossi».

La XII edizione del progetto, condotto dagli esperti del centro internazionale Civiltà dell’Acqua, ha coinvolto quasi 900 studenti, di cui 360 della provincia di Venezia, appartenenti a 23 classi di 16 scuole. Ogni classe ha presentato il risultato del lavoro svolto durante l’anno scolastico, esponendo cartelloni, disegni ed allestimenti artistici, e ricevendo in premio dal Consorzio di bonifica un buono acquisto.