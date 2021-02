Oggi è ripresa la scuola in presenza: più autobus e traffico, piccoli ritardi a Mestre

Dopo più di un mese di didattica a distanza, oggi gli studenti delle scuole superiori del Veneto sono tornati sui banchi in presenza al 50%. La percentuale rimarrà bloccata per tre settimane, poi si passerà al 75, a meno di provvedimenti a livello ministeriale. La preoccupazione sulla ripresa delle lezioni è stata manifestata a più riprese nei giorni scorsi dal presidente della Regione Luca Zaia, che aveva sottolineato come il rientro a scuola avrebbe potuto coincidere con una ripresa della circolazione del virus.

Ad ogni modo, per ovviare al pericolo di assembramenti, la Regione si è mossa nella figura dell'assessore ai Trasporti Elisa De Berti con le aziende di trasporto locali, che hanno fatto uno sforzo per garantire più mezzi e corse, implementando anche la figura degli steward alle fermate e capolinea degli autobus per mantenere l'ordine e il distanziamento. Come specificato nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera, Avm/Actv ha messo su strada 110 autobus aggiuntivi, mentre Atvo, per il Veneto orientale, ha aggiunto 5 mezzi, garantendo da inizio servizio e fino alle 8 di questa mattina un totale di 160 corse per gli studenti. A questi si aggiungono altri mezzi, ovvero gli autobus granturismo delle aziende di trasporto privato. Lo Stato, per questo capitolo di spesa, ha stanziato un finanziamento di 31 milioni di euro a favore della Regione Veneto.

Come spiegato da De Berti, si sono registrate delle piccole criticità per tenere a bada gli studenti in salita negli autobus. «Ringrazio protezione civile e polizia, - ha detto l'assessore - che al di là degli steward hanno dato una mano ad evitare le calche. Ora vedremo come andranno le uscite (il punto stampa si è tenuto prima dell'orario di uscita da scuola, ndr), soprattutto per il pericolo di assembramento alle fermate. Ho sentito le aziende di trasporto, - ha aggiunto - che si sono dimostrate pronte a correggere eventuali sbavature. Ora dovremo monitorare costantemente la situazione per le prossime due settimane».

Nuovi autobus e molte corse per gli studenti si sono tradotte anche in un aumento del traffico su strada. In particolar modo alcuni problemi si sono verificati a Mestre, con autobus arrivati in ritardo alle fermate proprio a causa della circolazione di mezzi superiore rispetto alle scorse settimane.