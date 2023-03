Odissea per 4 studenti: da un mese senza gas per morosità del precedente inquilino

Adico, associazione a difesa dei consumatori, ha aperto una pratica a nome di quattro studenti iraniani, residenti a Mestre, da oltre un mese senza gas per la morosità del precedente inquilino.

I ragazzi, a ottobre, sono entrati in un alloggio di viale Venezia, a Mestre, e fino a febbraio non hanno mai avuto alcun problema con la fornitura. L’11 febbraio, invece, la sgradita novità. «I giovani - spiegano dall'associazione - si sono ritrovati con i sigilli al contatore del gas è da quel momento, per loro, è iniziata un’odissea che non si è ancora conclusa e che ora è seguita dal nostro ufficio legale».

«La questione è legata a una morosità, con il fornitore di ultima istanza, il quale ha deciso di sospendere il gas a fronte di undici bollette - per circa 700 euro in tutto - non pagate dal precedente inquilino, che, in realtà, non onorava le fatture dal 2021. La storia si compone di molti tasselli tutti da chiarire, intanto, però, da un mese gli studenti non possono cucinare e si nutrono quotidianamente con la pizza. Per fortuna il riscaldamento è centralizzato».

«I nostri assistiti - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - non riescono a stipulare un contratto per il gas e soprattutto non capiscono cosa stia succedendo perché si sono addentrati in questa giungla nella quale è difficile raccapezzarsi. La cosa certa è che alla loro richieste di voltura maturata dopo la chiusura del contatore, il gestore ha risposto che se non si sana il debito del precedente conduttore non si potrà chiedere né la voltura stessa né la riapertura del contatore. Noi, dunque, abbiamo invocato la cessazione amministrativa della precedente utenza con la rituale dichiarazione di estraneità al debito dei nuovi intestatari i quali sono prontissimi a pagare le uniche due fatture legate ai loro consumi di dicembre e di gennaio: una da 18 e l’altra da 59 euro».

La vicenda sembra non essere isolata e, anzi, casi di questo tipo sono sempre più frequenti dopo un anno di rincari folli e bollette stratosferiche che hanno fatto esplodere le morosità e, di conseguenza, le chiusure dei contatori. «Scriveremo all’Arera, l’autorità garante per l’energia, affinché intervenga in modo netto su questo argomento - annuncia Garofolini -. Ci sono persone che stanno senza luce e gas anche per mesi a causa di una impasse per il quale non hanno alcuna colpa. Lo ribadiamo una volta per tutte: non spetta all’inquilino subentrante pagare le bollette dell’inquilino moroso. È un concetto lapalissiano ed è assurdo che le aziende continuino a perpetrare tale comportamento».