Mobilitazioni studentesche in due scuole di Venezia

Gli studenti dell'istituto nautico Venier di Venezia (a Castello, vicino ai Giardini della Biennale) hanno cercato nuovamente, la mattina di martedì 22 marzo, di occupare gli spazi della scuola. Ci avevano già provato 24 ore prima, senza successo, interrotti dalla resistenza del personale scolastico e poi dall'arrivo delle forze dell'ordine. Neppure martedì è stato trovato un accordo con la dirigenza, nonostante le trattative proseguite per tutta la mattina.

L'iniziativa si è svolta a partire dalle 8. Gli studenti si sono radunati in due cortili della sede per delle assemblee. «È una manifestazione pacifica», fanno sapere i rappresentanti degli studenti, con l'obiettivo di mettere in risalto una serie di temi: scarsa comunicazione tra scuola e ragazzi, presunte carenze sul piano formativo (specie in vista degli esami di maturità) e questioni legate all'utilizzo delle imbarcazioni scolastiche.

Altra mobilitazione studentesca è in corso, sempre martedì mattina, in una delle sedi del liceo Benedetti-Tommaseo. In questo caso i ragazzi sono usciti sulla fondamenta e hanno esposto uno striscione dal parapetto di un ponte: «Riprendiamoci la scuola per riprenderci il futuro». All'iniziativa avrebbe aderito circa la metà dei 1200 studenti dell'istituto. Alcuni rappresentanti hanno incontrato la dirigenza e annunciato l'intenzione di gestire in autonomia gli ambienti scolastici fino alla fine della settimana.