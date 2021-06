Il nuovo studio: «Innalzamento dei mari irreversibile, attenzione a Venezia»

Il caso di Venezia merita «particolare attenzione» in conseguenza dell'innalzamento del livello dei mari, un processo già in atto e non reversibile e che, nella laguna veneta, si somma a quello della subsidenza, ovvero lo sprofondamento del suolo: a ribadirlo è uno studio approfondito sul monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia elabrorato dal sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente (Snpa) e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), con altri istituti ed enti di ricerca.

Le variazioni del livello del mare, infatti, «costituiscono fonte di preoccupazione per le conseguenze sulle coste»: gli incrementi, dell'ordine di pochi millimetri l'anno (i valori medi del trend sono di circa 2,2 millimetri l'anno, con picchi di 3 mm nel Mare Adriatico), «sono continui e appaiono ad oggi irreversibili», come ricordato da Luca Mercalli, presidente della società meteorologica italiana e membro del consiglio scientifico di Ispra. A Venezia, segnala lo studio, «è presente un fenomeno combinato di eustatismo (innalzamento del livello del mare) e subsidenza (abbassamento del livello del terreno)»: nel lungo periodo (1872-2019) «il tasso di innalzamento del livello medio del mare si attesta sui 2,53 millimetri l'anno, valore più che raddoppiato a 5,34 considerando solo l'ultimo periodo 1993-2019».

Tutto questo costituisce una «minaccia molto importante», fa presente Giorgio Fontolan dell'università di Trieste: «Venezia è un caso emblematico - dice - perché ha perso 10-12 centimentri rispetto a territori più stabili, come ad esempio Trieste. La città si è trasformata repentinamente, nell'ultimo secolo si è registrato un annegamento di 30-35 centimetri che ha comprtato la perdita di oltre il 50% delle barene. Le acque alte, che sono un normale fenomeno meteorologico, su un livello del mare più alto hanno avuto un effetto tangibile: negli ultimi 20 anni a Venezia abbiamo avuto 11 casi di inondazione su livelli supercritici di oltre 140 centimetri, rispetto a quanto avvenuto nel passato, ovvero 9 casi in 50 anni».