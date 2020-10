Due subacquei multati durante il test di sollevamento del Mose

Venerdì mattina la Control Room del Consorzio Venezia Nuova, impegnata nel test di sollevamento delle barriere del Mose previsto per le 10.30, ha attivato la sala operativa della Guardia Costiera di Venezia per la presenza di due subacquei presso la sponda ovest dell’isola artificiale in corrispondenza delle barriere della bocca di Treporti.

Le persone, dotate di due barchini a motore, sono state subito allontanate dalla ditta incaricata della vigilanza a mare e, successivamente, sono state identificate dai militari, al fine di accertare le ragioni della loro presenza. I due sono stati multati per stazionamento e pesca non autorizzati in area di cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di quanto avvenuto è è stata anche informata la procura, che sta valutando la loro posizione. L’attività di monitoraggio delle bocche di porto da parte della guardia costiera proseguirà con la massima attenzione, in occasione dei sollevamenti delle paratoie, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di chiusura delle barriere.