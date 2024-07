Suicidio in carcere a Venezia, il secondo in due mesi: «Nordio intervenga»

Ha scosso la comunità penitenziaria e non il suicidio avvenuto stanotte nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, il secondo in pochi mesi (un altro caso a inizio giugno). Il 56esimo in Italia, un numero che fa temere un nuovo record annuale, dopo quello del 2022 (84). Alla fine di giugno a Venezia si era rischiata una rivolta, sventata. Ora questo nuovo decesso, che rischia di esacerbare una situazione già resa critica dal caldo intenso e dalle mancanze pregresse, dagli spazi all'assistenza psicologica e sanitaria.

Stavolta, oltre alle voci dei sindacati, è stata anche la politica ad alzare la voce per Santa Maria Maggiore.

Gli appelli

Il senatore Andrea Martella, Pd, ha annunciato un'interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Il caldo, il sovraffollamento, la scarsità del personale in servizio e le note carenze strutturali stanno mettendo a dura prova detenuti e operatori come denunciato dalle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. Il penitenziario veneziano con il 155% di detenuti in più è uno degli istituti che in Italia ha registrato il maggiore incremento a discapito di spazi e sicurezza e il presidio sanitario è in sofferenza con un numero ridotto rispetto alle necessità di psicologi e psichiatri. Tali numeri impediscono di realizzare progetti di formazione e attività lavorative a cui bisogna aggiungere un oggettivo e cronico sottodimensionamento dell’organico della polizia penitenziaria e dei funzionari giuridici e pedagogici. Per questo nell’interrogazione chiedo ‘di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per affrontare le criticità per quel che riguarda la casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia» ha spiegato Martella.

Fa eco la deputata Pd Rachele Scarpa: «La notizia del suicidio di un detenuto del carcere di Venezia aggiunge un’ulteriore nome ad una lista che dall’inizio dell’anno conta già 56 persone. Ai detenuti si aggiungono inoltre 6 agenti di polizia penitenziaria, che hanno compiuto lo stesso gesto - nota Scarpa - Se il sovraffollamento carcerario rende la vita dei detenuti insopportabile un sistema penale funzionante dovrebbe mirare alla rieducazione e organizzare un sistema di pene alternative e giustizia riparativa. Ridurre la popolazione carceraria di può fare: bisogna avere il coraggio di cominciare a immaginare misure di liberazione anticipata per i reati meno gravi e di detenzione domiciliare per le pene fino a due anni».

Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi-Sinistra, parla di «una strage silenziosa e insopportabile. Cosa fa Nordio? Occorrono interventi immediati perché nelle carceri le persone soffocano fino a desiderare la morte, detenuti tossicodipendenti lasciati senza cure: non si può accettare».

Anche Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, ha ricordato di aver visitato il carcere già l'anno scorso, a seguito di due suicidi registrati in poche settimane«invitando la Regione ad attivarsi sia per le questioni sanitarie, di diretta competenza, che presso il governo per affrontare le criticità legate a sovraffollamento e carenza di personale», ricorda Baldin. «La verità è che le carceri venete stanno scoppiando, come denunciato dal Garante regionale dei diritti della persona nella sua relazione riferita al 2023: il sovraffollamento ha raggiunto il 133,5% (più della media nazionale), mentre mancano all'appello 248 agenti di polizia penitenziaria» in Veneto, sottolinea la consigliera.