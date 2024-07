Un altro suicidio in carcere: trovato morto un uomo di 37 anni

Nella notte un detenuto è stato trovato morto suicida nella sua cella della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. Era troppo tardi per tentare di soccorrerlo. Si tratta di un uomo originario di San Donà di Piave, di 37 anni da poco compiuti, detenuto per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. È il secondo nel carcere veneziano dall'inizio dell'anno, il 56esimo in Italia.

A comunicarlo è il sindacato Uilpa polizia penitenziaria, che ancora una volta mette in evidenza la situazione allarmante delle carceri. «Appare come un bollettino di guerra - scrive il segretario generale Gennarino De Fazio - ma è invece il tragico conteggio di persone nelle mani dello Stato e che lo Stato non riesce a tutelare. A questi bisogna poi aggiungere i 6 appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Una mattanza».

Il contesto di queste morti è quello di un cronico sovraffollamento, ma anche di una carenza di servizi. «Siamo nel pieno di un’emergenza penitenziaria senza precedenti - aggiunge il segretario Uilpa -. 14.500 detenuti oltre il massimo ospitabile, 18mila unità mancanti alla polizia penitenziaria, omicidi, suicidi, proteste collettive e disordini frequentissimi, risse, stupri, aggressioni, incendi, devastazioni, evasioni, traffici di sostanze, telefonini e armi. Cos’altro deve accadere per suscitare un proporzionato intervento del governo e del parlamento?».

Per Aldo di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp, «l’interminabile estate di suicidi risente di molti fattori. Il caldo africano, in strutture prive di ogni possibilità di alleviare le sofferenze di detenuti e personale penitenziario, è sicuramente uno di questi». Come spiegano psichiatri e psicologi, «lo stato di stress è sempre più forte ed amplificato dal caldo e non vanno ulteriormente sottovalutate le condizioni di lavoro del personale, tra l’altro sempre in straordinario e impegnato sino a 12 ore di turno al giorno. In questo scenario c’è da aspettarsi di tutto».

Per questo, conclude di Giacomo, «non ci resta che continuare la mobilitazione, e dopo la protesta inscenata qualche giorno fa sotto la sede del ministero della giustizia, chiamare tutti i colleghi a far sentire la propria voce. Siamo stanchi di pagare il prezzo più alto, con il rischio di incolumità personale, di responsabilità politiche e di governo. È da giorni che chiediamo, inascoltati, le dimissioni del ministro Nordio e del sottosegretario Del Mastro, che sono convinti di aver risolto ogni emergenza con il recente “decretino carceri”».