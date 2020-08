Si butta dal sesto piano del condominio e finisce in strada, morta una 60enne

Si è lanciata dal sesto piano di un condominio di Oriago di Mira ed è finita direttamente in strada, morendo sul colpo. L'autrice del gesto estremo è stata una 60enne, in cura da qualche tempo per disturbi depressivi. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, è spettato ai carabinieri della Tenenza di Mira effettuare i rilievi del caso.

La donna, italiana, viveva da sola e non avrebbe lasciato alcuno scritto. La salma si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.